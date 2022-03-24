مواعيد مسلسل «بطلوع الروح» في رمضان 2022

يبحث الجمهور والمشاهدين خلال الأيام الماضية عن مواعيد عرض مسلسل طلوع الروح في رمضان 2022.

دوت الخليج يعرض مواعيد عرض مسلسل طلوع الروح.

مواعيد عرض مسلسل بطلوع الروح

سيعرض مسلسل طلوع الروح للفنانة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني يوميًا في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكانت شاشة قناة mbc مصر الفضائية، طرحت البرومو الدعائي الأول لمسلسل بعنوان بطلوع الروح والذي سيعرض أيضًا عبر منصة شاهد الرقمية، وحصد البرومو نسب مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

قصة مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022

وكانت الفنانة إلهام شاهين تعرضت لانتقادات وأزمات عديدة بسبب لتجسديها شخصية إرهابية خلال الأحداث فهي تظهر كقيادية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ويشار أن أحداث مسلسل طلوع الروح الذي تعود به الفنانة منة شلبي ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، عن شخصية روح وهي منة شلبي التي تظهر كامرأة كانت تعيش حيادة عادية برفقة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد حاتم وفجأة انقلبت حياتها رأسا على عقب.

مسلسلات شهر رمضان 2022

حيث تكتشف انها تعرضت للخداع من قبل زوجها أكرم وهو محمد حاتم والذي يتسبب في نقلها من مصر لـ سوريا وهو مركز دعم تنظيم داعش الإرهابي، ويتم اللجوء بزوجته وتجد نفسها فى مكان غريب.

وخلال الأحداث تلتقي منة شلبي التي تقدم شخصية روح هناك بأم جهاد وهي الفنانة إلهام شاهين، زعيمة الجناح النسائي للتنظيم الارهابي بينما يظهر احمد السعدني من حرض محمد حاتم على الانضمام لداعش.

ويضم مسلسل طلوع الروح في بطولته كلا من إلهام شاهين ومحمد حاتم ومنة شلبي واحمد صلاح السعدنى وأحمد حلاوة وديامان بو عبود وأيمن عزب وعادل كرم وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية والآخراج لـ كاملة أبو ذكري.

اقرأ أيضًا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي كان مسلسل ليه لأ الجزء الثاني ويشاركها به كلا من أحمد حاتم ومها أبو عوف وآخرين وكان يعرض عبر منصة شاهد الرقمية.