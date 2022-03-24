/687989/نائب-الشيوخ كلمة-السيسي-في-احتفالية-المرأة-وثيقة-دستورية-وحضارية-في-التعامل-مع-النساء

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي وتصريحاته، خلال احتفالية المرأة المصرية بمثابة وثيقة دستورية ومدنية وحضارية وحقوقية للدولة المصرية، فيما يخص التعامل مع النساء في المجتمع، قائلا إن السنوات الماضية شهدت طفرة سياسية وتشريعية، وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي للنهوض بوضع المرأة المصرية.

دوت الخليج

نائب الشيوخ: كلمة السيسي في احتفالية المرأة وثيقة دستورية وحضارية في التعامل مع النساء

ونوه عبد الهادي في تصريحات له اليوم، بالعديد من الإجراءات والقرارات التي حث عليها الرئيس السيسي خلال الاحتفالية وتنهض بالمرأة وتحافظ على كيانها وحقوقها وكرامتها في المجتمع، ومنها تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، والحماية من الايذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها وكيانها.

زيادة في الوعي والاهتمام بالمراة من جانب الدولة

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإجراءات والقرارات من أجل المرأة تنم عن زيادة في الوعي والاهتمام بها من جانب الدولة، وتطور حضاري نحوها ونحو مكانتها، مشددا على أن الرئيس السيسى ومنذ وصوله للحكم عمل الكثير لصالح المرأة وهو ما يحسب له ولقيادته.