/687988/نتائج-مباريات-تصفيات-أسيا-المؤهلة-لكأس-العالم-السعودية-تضمن-التأهل-وشغب-من-جماهير-لبنان

لعبت اليوم 6 مباريات في تصفيات أسيا المؤهلة لكاس العالم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام نظام التصفيات على مجموعتين يتأهل كلا من الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، على أن يتم تأهل المركز الثالث من كل مجموعة إلى الملحق الذي يتقابل فيه مع منتخبات أمريكا الجنوبية.

اللقاء الأول فاز منتخب اليابان على نظيره أستراليا بنتيجة 2/0، ليستمر في تفوقع الكبير على فرق المجموعة بعد ضمان تأهله بحصده 21 نقطة يتصدر بهما المركز الأول.

وحققت كوريا الحنوبية الفوز على إيران بنتيجة 2/0، بعدما ضمن الثنائي التأهل ليصبح الاول رصيده 23 نقطة، وإيران بالمركز الثاني بـ22 من النقاط.

وفازت عمان على فيتنام بهدف نظيف، في لقاء تحصيل حاصل بعدما أبتعد الثنائي بشكل رسمي عن مراكز التأهل أو الملحق.

نتائج مباريات تصفيات أسيا

وحقق منتخب سوريا فوز كبير على لبنان بثلاثية نظيفة، في لقاء شهد شغب جماهيري كبير من من الجماهير اللبنانية والتعدي على حكم الراية، وكانت المواجهة مشتعلة لأهميتها نحو تأهل أحدهم إلى الملحق خاصة لبنان.

وتعادل منتخب السعودية مع نظيره الصين، بعد ضمان تأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم قبل اللقاء، لتكون المواجهة تحصيل حاصل بعد صعود الأول وخروج الأخير رسمياً.

وفي أخر مباريات اليوم تعادل العراق مع الإمارات تعادل إيجابي بنتيجة 1/1، بعد عدم تأهل الفريقان بشكل رسمي من المجموعة.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- السعودية من آسيا

- كوريا الجنوبية من آسيا

- إيران من آسيا

-اليابان من آسيا

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

-الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية