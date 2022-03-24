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دوت الخليج

التعليم العالي تنشر مواعيد وأماكن امتحانات تحديد المستوي للطلاب المصريين القادمين من اوكرانيا

حيث نشرت الوزارة مواعيد وأماكن ووثائق أداء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، المتقدمين للتحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)

طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 2022/3/28، في التاسعة والنصف صباحا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول - الثاني)، ويكـون دخول الطلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسوف يتـم تـحـديـد المسار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات ارشادية.

طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 2022/3/28، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكائن بالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، علما بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29، في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن يكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علما بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، علما بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

يجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، ويسدد الطالب مقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفين جنيه).