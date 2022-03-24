قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية كلا من المستشار اسلام محمد حمزة، والمستشار شعبان مغربي محمد، وبحضور محمد أبو زيد وكيل النائب العام، وأمانة سر نبيل بشرى ومحمد هارون ، بالحكم علي مزارع بالسجن المؤبد، بسبب اتهامه بالتعدى على طفلة، إضافة إلى إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

دوت الخليج

« المؤبد»..لمزارع تعدى على فتاة فى المنيا

وكان المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال القضية رقم 9179 لسنة 2021 جنايات مركز العدوة والمقيدة برقم 1419/2021 كلى نيابات شمال المنيا القضية، إلى محكمة الجنايات أنه فى يوم 15 أكتوبر الماضي.

يذكر أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "ر .ع.م" 51 عام، مزارع، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "س.ح.ع" والتى لم تبلغ من العمر 18عاما.

وأوضح تقرير إدارة الطفولة والأمومة أن الطفلة قد تعرضت للخطر، وأن الواقعة نتجت عنها أضرار نفسية وجسدية سيئة للطفلة.

وكانت ‏النيابة العامة، أمرت بحبس الطفل المتعدي على الطالب «محمود» بمدرسة بديرب نجم.

حيث بلغت النيابة العامة يوم الأحد الموافق الماضي، بدخول طالب بالصف الأول الثانوي فى عمر 15 عام، للمستشفى يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب إثر تعدي زميله عليه بالضرب فى المدرسة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.