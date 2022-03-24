/687985/أحمد-سعد-يطرح--ابتهال-عاشق-نبينا-بمناسبة-شهر-رمضان-2022

دوت الخليجيرصد موعد طرح أحمد سعد لابتهال «عاشق نبينا».

ابتهال عاشق نبينا

وشوق سعد جمهوره للابتهال من خلال نشره البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: "قريبًا.. عاشق نبينا بمناسبة شهر رمضان الكريم".

أحمد سعد يطرح عليكي عيون

من جانبه، طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة "عليكى عيون" اهداء منه لجمهوره بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وأغنية «عليكي عيون» كلمات محمد شافعي، و توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ألحان المطرب ذاته.

كلمات أغنية عليكي عيون

وتقول كلمات الأغنية:

عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الامان مخزون

وفيها من الجمال اسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

فاكون انا وانت كالاطفال

عليكي سلام يقويني على الايام

في طاقه تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء حلاوة صوت و نظرة شوق

اكون زعلان اشوفك اروق

واحس براحة واستقرار

عليكي جمال

وقلبِك صافي وابن حلال

معاكي بعيش في راحِة بال

ومن غيرك بكون محتار

وجودك خير

بضحكة تخلي يومي جميل

بتسند ضهري وقت ما أميل

انا فعلا عرفت إختار

عليكي سلام يقويني على الايام

في طاقه تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء حلاوة صوت و نظرة شوق

اكون زعلان اشوفك اروق

واحس براحة واستقرار

الجمهور يسخر من أحمد سعد

و خلال الأيام القليلة الماضية، تصدر الفنان أحمد سعد «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه وهو يرقص على أغنيته «سايرينا يا دنيا».

شيلة اتقل من الجبال كتفي محني ضهري مال فجأة يجئ يجئ احتمال بس يجئ معاه ألف مليون سؤال دنيا عافية ولا سالكه سكة ماشية ولا هالكة دي الإجابة ولا ليها مالكه دي اختيارنا يعني حالنا ولا طول عمره اضطرار

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا صدقيني لو بأيدي كنت اشيلك بين وريدي

كنت أنور عشان تقيدي كنت اشقلك حجر واعدي بيكي كنت اقطف من الدنيا خيرها كنت آبقا نجمك في ليلها كنت أزيح هموم الكون بكف واخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك أمان

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا ناس في وادي وناس في وادي واحنا منهم فين السعادي

صعب أطولهم ولا عادي مين في الدنيا عمرة كان دائم له حال بكرة جائز يجئ قدي يكون في صفي مش جاي ضدي وإن مجاش ماهو راح يعدي ومسيرها مركبنا تجبنا في يوم من الأيام

سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا. س