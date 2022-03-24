/687984/عبد-المنعم-خليل-تخفيضات-على-السلع-بنسبة-30-بمعارض-أهلا-رمضان

تحدث عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن اهتمام الدولة بمعارض اهلا رمضان، ومدى اقبال المواطن عليها.

دوت الخليج

عبد المنعم خليل: تخفيضات على السلع بنسبة 30% بمعارض أهلا رمضان

ونوه عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفبة عبر مداخلة هاتفبة عبر برنامج اكسترا نيوز منوها إفتتاح معارض أهلا رمضان جاءت بتخفيضات مختلفة هذا العام بناء على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين و نيفين ووزير التجارة والصناعة إتحاد الغرف التجارية ومحافظ القاهرة، مشيرا الى وجود تخفيضات تبدأ من 20 % الى 25 % كما انه توجد عدد من السلع التخفيضات بها وصلت إلى 30%.

وتابع عبد المنعم خليل انه يوجد ما يقرب من 167 شركة تم الاتفاق معهم من خلال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن طريق عقد اجتماعات متتاية.

ولفت عبد المنعم خليل أنه تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع إستهلاكي تابع للشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي، لافتا أنه تم عقد إجتماعات من اجل الاتفاق على نسب التخفيضات و الكميات التي ستتوفر في المعارض.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن معارض اهلا رمضان مستمرة حتى أول إبريل بهدف التخفيف عنالمواطنين.