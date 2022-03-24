/687983/صبري-عبد-المنعم-يكشف-عن-تدهور-حالة-عهدي-صادق-الصحية-غير-جيدة

أعلن الفنان صبري عبد المنعم تدهور الحالة الصحية للفنان عهدي صادق، وذلك من خلال الحساب الرسمي لعبد المنعم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث أنه حالته حرجة.

دوت الخليج يرصد لكم تدهور الحالة الصحية للفنان عهدي صادق وطلب صبري عبد المنعم الدعاء له

صبري عبد المنعم يعلن تدهور الحالة الصحية للفنان عهدي صادق

كتب الفنان صبري عبد المنعم من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أن حالة الفنان عهدي صادق في تدهور شديد هذه الفترة، وقال: "صديق العمر عهدي صادق بالعنايه المركزه بمركز القاهره لأمراض الكلي في حاله غير جيده"، وطلب من الجمهور الدعاء له لكي تتحسن حالته، وقال: "ادعوا له بالشفاء".

تعليقات الجمهور على خبر تدهور الحالة الصحية للفنان عهدي صادق

شارك الجمهور من متابعي الحساب الرسمي للفنان صبري عبد المنعم، بالدعاء للفنان عهدي صادق، الذي دخل للعناية المركزة بسبب تدهور أوضاعه الصحية، وقال أحدهم: "ربنا يشفيه ويعافيه من كل داء ربنا يلطف ويقوم بالسلامه بأمر الله"، ودعى له آخر قائلًا: "ربنا يشفيه ويعافيه اخونا الغالى وعشره العمر"، كما قال أحدهم: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاءا لا يغادر سقما يارب انت الشافي المعافي لا شفاءا إلا شفاؤك يا رب"، مما أوضح محبة الجمهور لهذا الفنان الكبير.

عهدي صادق في الأعمال الدرامية وأشهر أدواره

شارك الفنان عهدي صادق في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية، كما كان دائمًا يقدم أدوار كوميدية، على الرغم من أنه ممثلًا قادريرًا، يبرع في أي دور يقدمه، فكانت من أشهر أدوار الكوميدية الاجتماعية في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا من بطولة الفنان حسين فهمي، بالمشاركة مع الفنان الراحل حسن حسني وإنعام سلوسة وعدد كبير من النجوم الذين جسدوا شخصيات هذا المسلسل الاجتماعي الكوميدي، كما شارك بأدوار مميزة في مسلسلات منها، ليالي الحلمة بأجزاءه، الذي لعب من خلالها دور خميس، زيزينيا الذي قدم فيه دور الخواجة المقيم في الأسكندرية وينتمي لمصر أكثر من المصريين، رأفت الهجان في جزءه الأول حيث لعب دور اليهودي فيليب ناتاسون.