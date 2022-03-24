/687982/أشرف-عبد-الباقي-يكشف-عن-اسم-برنامجه-الرمضاني-2022

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن اسم برنامجه الجديد الذي يستعد لتقديمه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، حيث يحمل اسم «حارة أشرف».

دوت الخليج يرصد اسم برنامج الفنان أشرف عبد الباقي الرمضاني.

أشرف عبد الباقي يروج لبرنامجه الرمضاني

ونشر عبد الباقي مقطع فيديو من كواليس البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "ماحدش يقول لي أكشن.. انتظروني في رمضان مع حارة أشرف".

أزمة أشرف عبد الباقي مع القيمة المضافة

على الصعيد الآخر، شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقاشا حادا بين الحكومة والفنانين خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب حول ضريبة القيمة المضافة، بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمنتج صفوت غطاس، والفنانين: أشرف عبدالباقي، سميرة أحمد، نجلاء بدر، بشرى، صبري فواز، ولقاء سويدان.

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه ليس هناك أي اعتراض على دفع ضريبة القيمة المضافة في حالة ظهور الفنانين في البرامج وتقاضي أجر مقابل ذلك الظهور، مؤكدا: "إحنا مش معترضين على أن ندفع ضرائب، ولكن معترضين على طريقة تطبيق القانون".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي شهد نقاشًا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر وبشرى وصبري فواز ولقاء سويدان وأشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

أشرف زكي يحتفل بحفل زفاف نجلته

واحتفل الفنان أشرف عبد الباقى بحفل زفاف ابنته فى حفل اقتصر على الأسرة، مكتفيًا بأسرة العروسين، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس، وقدم خلال الحفل أغنية خصيصا لابنته غناها بصوته.

وقدم أشرف مؤخرًا "كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوى الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدى الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب فى الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوى الهمم.

كتب كلمات أغانى المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندى وصمم الديكورات محمود سامى والحان شادى عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.