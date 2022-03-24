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وتختتم منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل الجاري، بمواجهة الأهلي والهلال السوداني من المجموعة الأولى.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكشف كاف، عبر بيان رسمي، أن القرعة سيتم إجرائها يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2022، في الساعة الحادية عشر ظهرًا بمقره في القاهرة.

وحسمت الفرق المتأهلة للدور الربع نهائي، إلا البطاقة الثانية من المجموعة الأولى من البطولة، والتي ما زالت حائرة بين الأهلي والهلال السوداني.

شهدت الجولة الخامسة والتشكيل على غياب لاعبي الأهلي والزمالك، من التشكيل المثالي، بعد تعادل الأبيض مع بترو أتليتكو، وفوز الأحمر على المريخ السوداني بثلاثية.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة:

حراسة المرمى: أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد).

خط الدفاع: مورينا (صن داونز)، سفيان بوشار (شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران (الترجي)، إلياس أحداد (الرجاء).

خط الوسط: موكوينا (صن داونز)، غيلان شعلالي (الترجي)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف).

خط الهجوم: حميد أحداد (الرجاء)، كينجسلاي إيدو (الترجي)، رياض بنعيد (وفاق سطيف).

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.