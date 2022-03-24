/687973/الرئيس-السيسي-يتلقي-اتصال-هاتفي-من-الرئيس-الأوكراني-فولوديمير-زيلينسكي

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى اطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

دوت الخليج

الرئيس الأوكرانى يطلع السيسي هاتفياً على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وقد اعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير اجراءات عودتهم الى الدول المجاورة لاوكرانيا.

وكان أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيــارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".

وصرح متحدث الرئاسة، بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص سيادته على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل سيادته الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بكليـة الشرطة، حيث ألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنياً ومهارياً.