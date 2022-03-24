/687958/مصطفى-بكري-الرئيس-السيسي-يعلم-معاناة-المواطنين-ومصر-تجاوزت-عديد-من-الازمات-الاقتصادية

اكد الإعلامي مصطفى بكري، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه علم بمعاناة المواطنين، ومشاكلهم حقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك مشاكل في الاحتياطي الإستراتيجي النقدي، نتيجة زيادة سعر الفائدة بالبنوك الأجنبية.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعلم معاناة المواطنين ومصر تجاوزت عديد من الازمات الاقتصادية

ونوه بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار :” يوجد معاناة وفي طبقة وسطة بتتأكل، والقرارات الاخيرة ومصر واجهت العديد من الأزمات الاقتصادية، كان من ضمنها المستثمرين قاموا بسحب 20 مليار دولار أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2016، وكان لوزير المالية الدكتور محمد معيط مجهودات من أجل تجاوزها.

جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على خطوط الإمداد للسلاسل الغذائية

واستطرد الاعلامي مصطفى بكري، أن أزمة جائجة كورونا، والتي اثرت بشكل كبير على خطوط الإمداد للسلاسل الغذائية، ما كان له تأثير في ارتفاع الأسعار، مشيرا الى ان امريكا رفعت أسعار الفائدة 3 مرات نتيجة التضخم.