/687963/نجمات-يغيرن-جلدهن-في-الماراثون-الرمضاني-2022-إحداهما-داعشية-والأخرى-تستغنى-عن-أناقتها

يعد السباق الرمضاني 2022، ساحة يستعرض فيها نجوم الفن موهبتهم التمثيلية، ويثبتون فيها قدرتهم على تجسيد مختلف الشخصيات ولعب أدوار متنوعة، وهو ما يحدث بالفعل خلال هذا الماراثون.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز النجوم الذين غيروا من جلدهم في رمضان 2022.

هنادي مهنا تردي الرداء الكوميدي للمرة الأولى في «مكتوب عليا»

ارتدت الفنانة الشابة هنادي مهنا الرداء الكوميدي للمرة الأول من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، المتوقع أن يلاقي قبولا واسعًا من الجمهور ويحصد ردود فعل إيجابية.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

مي عمر تستغني عن أناقتها في «رانيا وسكينة»

اعتدنا على ظهور الفنانة مي عمر بكامل أناقتها في جميع الأدوار التي تلعبها حتى حين جسدت شخصية صعيدية في «نسل الأغراب»، لكنها استغنت عن كل هذا بظهور في دور فتاة شعبية بمسلسل «رانيا وسكينة».

مسلسل رانيا وسكينة من بطولة روبي ومي عمر، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

إلهام شاهين في شخصية قيادية بتنظيم داعش

تظهر النجمة القديرة إلهام شاهين لأول مرة بشخصية امرأة قيادية في التنظيم تسعى لتجنيد النساء بمسلسل «بطلوع الروح».

مسلسل «بطلوع الروح» يشارك فى بطولته النجمة إلهام شاهين وأحمد داوود وأحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكرى.

وتدور أحداثه حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي و تم تصوير المسلسل في لبنان، ولكن أحداثه ستكون في دولة أخرى يُتوقّع أن تكون العراق أو سوريا.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي تتعرض لها من الجماعات الإرهابية على الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني بطلوع الروح، والذي تظهر خلاله مرتدية زي الداعشيات.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الهجوم الذي تتعرض يعتبر دعاية مجانية للمسلسل ولا تعلم على أي فعل يحاسبها المنتقدون في حين أنها لم تكن تريد الإعلان عن عملها الجديد، مشيرة إلى أن ن دورها في المسلسل عن السيدات المرتزقة المأجورات، اللاتي يرتدين زي الداعشيات ويتزعمن التشكيل الإرهابي وتجنيد الداعشيات الجدد.

وأوضحت إلهام شاهين، أن جميع من لديهم أفكار متطرفة سيزعجهم العمل، متسائلة: "لماذا ينزعجون رغم أنني أمثلهم ولا انتقدهم.