بشرى للمواطنين.. التموين تعلن عن استمرار المعارض السلعية على مدار العام

أعلن عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، معارض أهلا رمضان والشوادر والسيارات السلعية ستسمر على مدى أيام السنة، ولن تتوقف نظراً لعدم وضوح الرؤية في وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع: "بشرى سعيدة للشعب المصرى الشوادر والسيارات المتنقلة والمعارض ممتدة طوال العام، ومستمرون في المعارض طوال العام إن شاء الله".

وأضاف "خليل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن استمرار المعارض والمنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لما بعد انتهاء شهر رمضان وعلى مدار العام.

وفى سياق آخر، قال "خليل"، إن الدولة تعمل على هيكلة الدعم من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق المصرية وتشدد الرقابة على من تسول له نفسه رفع الأسعار بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تنفيذ قرار الأسعار الجديدة الخاصة برغيف الخبز الحر سيتم بدءًا من يوم السبت المقبل، وسيجرى التطبيق بحسم على المخالفين، والغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.