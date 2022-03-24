شهد مران المنتخب الوطنى والذي أقيم اليوم في ختام استعدادات الفراعنة لمباراة السنغال في ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حالة من المرح بين اللاعبين لم تخلو من المداعبات لرفع الضغوط قبل مباراة الغد.
وسادت حالة من الهزار بين عدة لاعبين وأعضاء الجهاز الفني خاصة محمد صلاح ومحمد شوقي عضو الجهاز الفني، كما حظي إمام عاشور بمداعبة من نوع خاص من زملائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسك الختام فى مران الفراعنة ليلة مواجهة السنغال على تذكرة المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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