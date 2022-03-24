مسك الختام فى مران الفراعنة ليلة مواجهة السنغال على تذكرة المونديال

شهد مران المنتخب الوطنى والذي أقيم اليوم في ختام استعدادات الفراعنة لمباراة السنغال في ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حالة من المرح بين اللاعبين لم تخلو من المداعبات لرفع الضغوط قبل مباراة الغد.

وسادت حالة من الهزار بين عدة لاعبين وأعضاء الجهاز الفني خاصة محمد صلاح ومحمد شوقي عضو الجهاز الفني، كما حظي إمام عاشور بمداعبة من نوع خاص من زملائه.