وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل، استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية وحرصه الدائم على الإطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها.

وأستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية عدد من القضايا والموضوعات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، مؤكداً أن القوات المسلحة تمضى بخطى ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها فى كافة المجالات بما يتواكب مع التطور التكنولوجى المتسارع .

مؤكداً على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى إهتماماً كبيراً بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسئولية الملقاه على عاتقه ، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية يهدف إلى الإرتقاء بكافة النواحى التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الإحترافية فى تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم فى المستقبل ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الإستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التى وفرتها القوات المسلحة لهم .

كما أدار حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإستمع فيه إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات, مؤكداً على ضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصى الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية الى مراحل التطبيق العملى الذى يحقق الإستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات .