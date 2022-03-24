التنمية الصناعية: وزارة التجارة تحرص على توفير الخدمات للأنشطة الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الزلاط، حرص وزارة التجارة والصناعة على تضافر جهود كافة أجهزتها لإتاحة الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بالمناطق والمجمعات الصناعية، وتيسير منظومة الإجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة بأقل وقت ممكن.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، يرافقه النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لمجمع "مرغم 2" بالإسكندرية؛ لاستعراض مطالب المستثمرين داخل مواقعهم الإنتاجية.

وقال الزلاط إن الزيارة تأتى فى إطار الحرص المشترك للهيئة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان على المتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمجمعات بكافة محافظات الجمهورية، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين وخاصة صغار الصناع ورواد الأعمال.

وأكد ضرورة تسخير الهيئة لكافة أداواتها وخبرائها لمساندة صغار المستثمرين منذ الخطوة الأولى من تخصيص الوحدات لهم مرورًا باستخراج التراخيص، وكذلك المساندة فى تذليل أية تحديات قد تواجههم خلال العملية الإنتاجية والمتابعة المستمرة لما بعد الإنتاج.

وأكد ضرورة أن تشكل الهيئة لجان متابعة فنية لبحث مطالب ومشاكل المستثمرين بالمجمعات الصناعية بكافة المحافظات التى تم الطرح بها للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمليات الانتاجية وتذليل المعوقات لضمان انجاح المجمع.

وتابع أن مجمع "مرغم 2" المتخصص بـ الصناعات البلاستيكية والذى تم طرحه أمام المستثمرين بإجمالى 204 وحدات تم تخصيص 197 وحدة للمستثمرين وجارى إنهاء تخصيص باقى الوحدات.

وأضاف أن هذا المجمع يعد استكمالًا للنجاح الذى تحقق فى مجمع "مرغم 1" والإقبال الكبير من المستثمرين على حجز وحدات به خير دليل، مشيدًا بمستوى خطوط الإنتاج بالوحدات الصناعية التى بدأت التشغيل بالمجمع وجودة المنتجات المصنعة وفق أعلى المعايير التكنولوجية لصناعة المنتجات البلاستيكية.

وزار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان والوفد المرافق لهم، المنطقة الصناعية ببرج العرب، وتفقدوا عددًا من المشروعات الإنتاجية وشبكات البنية التحتية بالمنطقة.