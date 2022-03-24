محافظ الفيوم يفتتح أعمال إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية المياه بالريان

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب المدمجة بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، بتكلفة تقديرية 8،5 مليون جنيه، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك برفقة نائبه الدكتور محمد عماد.





وذكرت المحافظة فى بيان صادر أن المحافظ أطلق إشارة بدء تشغيل المحطة، وتفقد أقسامها المختلفة، والتى تعد واحدة من 5 محطات مدمجة لتنقية المياه على مستوى المحافظة، هى الريان، وأبو جندير، والبرنس، وسنورس 1، وسنورس 2، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة الريان 80 لتر/ ث، أى حوالى 7000 متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى الريان، وقليون، وشعلان، والحمزاوى، والحامولى، وذو الفقار، بإجمالى 35 ألف سمة.

واستمع المحافظ لشرح واف حول مراحل العمل بمحطة الريان، وأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتى تمثلت فى تغيير عدد 9 طلمبات، وتغيير اللوحة الكهربائية القديمة، وإنشاء عنبر متكامل لاسطوانات الكلور، وعمل منظومة مجهزة لإعدام الكلور المتسرب، وكذا إنشاء عنبر حقن الشبه، وخزانات، وقلابات الشبه، وتغيير جميع القلابات والخزانات، وتوريد وتركيب مولد كهربائى جديد لأحمال المحطة بهدف تعويض أى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائى، وكذلك عمل ترميمات لكامل سقف الخزان الأرضى، وتعلية السور الخاص بالمحطة، وعمل تشطيبات للمحطة من بلاطات خرسانية وانترلوك وبلدورات ومحارة ودهانات وسباكة..وتأخذ المحطة مياهها مباشرة من بحر البنات، وتتكون من خزان أرضى، ومظلة للطلمبات، وغرف إدارية، وبئر توزيع، وخزان الوقود، والمولد، وعنبر اسطوانات الكلور، وعنبر الطلمبات، والبلاورات، إضافة إلى مرشحات رملية، وغرفة الشبه، وخزان الصودا.

وقدم المحافظ، تهنئته لأهالى قرية الريان والقرى المجاورة، على بدء تشغيل المحطة التى تمثل إضافة جديدة لمنظومة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل على تزويد القرى المستفيدة، بمياه شرب نظيفة وبضغوط جيدة على مدار اليوم.

وأشاد "الأنصارى" بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها فى تزويد جميع أهالينا بالريف، بكافة احتياجاتهم من الخدمات الأساسية، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى المستهدفة.

وثمن المحافظ جهود شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى فى مشروعات حياة كريمة، مؤكدا أن العمل العام لن يكافئه أى حافز مادى مهما كان، وإنما يعمل الجميع وينتظرون الثواب والجزاء من عند الله.