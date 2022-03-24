قطع الكهرباء عن بعض القرى والمناطق فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، عن فصل التيار الكهربائى عن بعض قرى المركز ومدينة بنى سويف العاصمة يومى السبت والأحد المقبلين، لإجراء الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك القرى والمناطق.





وبحسب بيان القطاع الصادر، اليوم الخميس، تقرر قطع الكهرباء يوم السبت المقبل، اعتبارا من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا عن "حى بنى سويف الجديدة، بنى عطية، منطقة عبد السلام عارف خلف الاستاد، منطقة الدوغرى بالروضة، الحميات، منطقة أحمد عرابى، العجمى، خلف مستشفى بنى سويف، كورنيش النيل، الأباصيرى، المساكن آخر عبد السلام عارف"، ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا فى نفس اليوم عن قريتى (تزمنت، الحلابية)، وفيما تقرر قطع الكهرباء عن منطقة المرور يوم الأحد المقبل من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 صباحًا. وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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