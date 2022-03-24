المواطن أولا.. كيف تعاملت الدولة مع عاصفة الاقتصاد العالمى؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية فى التعامل مع عاصفة الاقتصاد العالمى، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار.





ويوضح الفيديوجراف التالى كيف تعاملت الدولة مع عاصفة الاقتصاد العالمى؟ وافتتحت الدولة معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، كما تم منح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى، وتنويع مصادر الواردات للقمح إلى «15 مصدرا». كما نجحت الدولة فى إنشاء صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية لتقليل الواردات، وتشغيل 6740 منفذا تموينيا ضمن مشروع «جمعيتى»، إضافة إلى توفير 233 سيارة ومنفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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