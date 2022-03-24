جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ: ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - تمكن جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بتوجيهات من المحافظ، جمال نورالدين، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر،وتم تحرير محضرين لمخازن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وبدون تاريخ الانتاج والصلاحية، وتحرير محضر لمصنع حلوى بجانب التحفظ على دقيق استخراج 72 %، وذلك تحت إشراف رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ.





وذكر بيان صدر اليوم الخميس عن جهاز حماية المستهلك أنه تم ضبط 5 أطنان ملح بدون بيانات تخص الانتاج والصلاحية، و6 براميل جلوكوز باجمالى 1.800 طن، و16 شيكارة دقيق 72 % داخل مصنع حلوى،و7 شكائر جوز الهند بدون بيانات باجمالى 175 كيلو، و25 كرتونة زيت بإجمالى 300 زجاجة زيت، و50 علبة سمنة بإجمالى وزن 225 كيلو، و7000 كيس بودرة خروب وتمر هندى مجهول المصدر، و245 طبق لحوم مصنعة ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وبدون بيانات تخص الانتاج والصلاحية ويشتبه فى صلاحيتها. كما تمكن جهاز حماية المستهلك، من تحرير محضر لثلاجة لحوم بدون ترخيص وتم التحفظ على لحوم مصنعة منتهية الصلاحية، وأخرى يوجد عليها بيانات وهمية وأكثر من تاريخ إنتاج على العبوات وأخرى لحوم بدون أى بيانات تخص المصدر والإنتاج والصلاحية ويشتبه فى صلاحيتها طبقا لتقرير الطب البيطرى والصحة. كما مر أعضاء الجهاز على 15 سوبر ماركت وتم تعهد أصحابها والتوقيع على إقرار بالالتزام بالإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

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