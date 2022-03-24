محافظ المنيا: تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية فى خطة الدولة للتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، اليوم الخميس، حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية لتمكينها، حيث إنها أحد المحاور الأساسية فى خطة الدولة الشاملة للتنمية.





وأشار المحافظ - خلال احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات للعاملين بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية التى نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبو زيد - إلى أن المرأة المصرية كانت هى خط الدفاع الأخير والصلب فى ظل الظروف والأحداث الصعبة، التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة. وكرم محافظ المنيا - خلال الاحتفالية - الأمهات الفائزات والأم المثالية على مستوى المحافظة، فى مسابقة وزارة التضامن الاجتماعى.

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