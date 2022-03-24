الجيزة تزيل أقدم تعدى على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية

جدة - نرمين السيد - قامت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية، بمتابعة من أشرف تامر رئيس الحى بإزالة التعدى على خط التنظيم إحدى أقدم المنشآت "فيلا" المقامة منذ عام 1937 م بناصية شارع الهرم مع المريوطية، لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجارى بذلك القطاع.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ محافظة الجيزة لأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية نطاق فيصل خاصة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل، لكى تظهر بالشكل الحضارى اللائق أسوة بما تم تنفيذ بممشى المريوطية الهرم.

وفى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.

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