اعتماد مواعيد امتحانات النقل والشهادات للفصل الدراسى الثانى بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات النقل والشهادات للفصل الدراسى الثانى ونهاية العام الدراسى للعام الحالى 2021 / 2022 لجميع المراحل التعليمية.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان - فى بيان - أنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل المقبل لامتحانات النقل بالثانوى الفنى بجميع نوعياته (لمدة 8 أيام)، وتحدد يوم السبت الموافق 7 مايو القادم لامتحانات الصف الخامس الابتدائى (لمدة 3 أيام)، والصفوف: الأول والثانى والثالث الابتدائى بمدارس التعليم المجتمعى (لمدة يومين)، وصفوف النقل بالإعدادى العام (لمدة 5 أيام)، والصف الثالث بالإعدادى المهنى (لمدة 6 أيام)، والنقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية (سمعى وبصرى) بالتربية الخاصة (لمدة 5 أيام)، والنقل بالمرحلة الثانوية (سمعى وبصرى) بالتربية الخاصة (لمدة 7 أيام).

وتحدد يوم الأحد الموافق 8 مايو القادم لامتحانات الصف الرابع الابتدائى (لمدة 5 أيام)، ويوم الاثنين الموافق 9 مايو القادم لامتحانات الصف السادس الابتدائى بمدارس التعليم المجتمعى (لمدة 3 أيام).

كما تحدد يوم السبت الموافق 14 مايو القادم لامتحانات النقل الإعدادى المهنى (لمدة 5 أيام)، والثالث الإعدادى العام (لمدة 6 أيام)، والصفين الثالث الإعدادى (أمل وبصرى) بالتربية الخاصة (لمدة 6 أيام).

ولفت إلى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تتم حسب الجدول الوارد من الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة أنه ستبدأ جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف قبل بدء الامتحانات، مشددا على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 وتعديلاته.