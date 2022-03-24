مدرب السنغال: دوافعنا أكبر من مصر في تصفيات كأس العالم.. ولدينا أفضل لاعبي العالم

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أكد السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب بلاده، على أهمية مبارتي تصفيات كأس العالم 2022 قطر، والتي يلتقي فيهما مع نظيره المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي، غداً الجمعة الموافق الـ 25 من مارس الجاري، وفي الـ 29 من نفس الشهر، بالدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تصريحات أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي

وقال أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر غداً الجمعة: "عارف قد ايه المباراة مهمة، ومنذ وصولنا من الأمس نعرف قوة المباراة وأهميتها للطرفين، ونؤكد على أهمية اللقاء ونضم أفضل لاعبين العالم".

وأضاف: "الفريق بالكامل مستعد الفريقين كانو في النهائي بإفريقيا ودا بيأكد على أهمية وخطورة المباراة، بين الطرفين".

وواصل: "بالفعل فات شهر عن مواجهة إفريقيا، ونعرف أهمية وقدرة استاد القاهرة في لقاء الغد".

مواجهة مصر والسنغالي ثلاث مرات متتالية

وزاد: "ثلاث مباريات أمام مصر الأخيرة، صعبة على الطرفين، وسنستغل ذلك بعدم تكرار بعض الأخطاء، وسنحاول الخروج من مباراة الغد باستاد القاهرة بنتيجة إيجابية ولصالحنا".

وأردف: "عندنا لاعيبه قوة وكبيرة جداً والكل بيلعب بروح ويعطي فرقيه كل ما لديه".

وأشار: "لاي يوجد علاقة بيني وبين مانى كل ما هو بيننا مدرب ولاعب يقدمان كل ما لديهم للفريق".

واختتم: "دوافعنا قوية للفوز بالمباراة، ولاعبي الفريق مش محتاجين دوافع، مباراة نهائي إفريقيا ليس تقل أهمية عن مبارتي تصفيات كأس العالم ".

أرقام ساديو ماني مع ليفربول ومنتخب السنغال

ساديو ماني سجل 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، منها 8 بالدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفاً وحيداً في البريميرليج. على صعيد المنتخب السنغالي، خاض ماني منذ انطلاق الموسم الحالي للبريميرليج مع السنغال 11 مباراة، 5 بتصفيات كأس العالم و6 في أمم أفريقيا، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

فيما توج ساديو ماني بلقب دوري الأبطال مرة واحدة بعد أن حل وصيفاً دوري الأبطال مرة واحدة كذلك بالخسارة أمام ريال مدريد 3-1.