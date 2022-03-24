/687955/تقسيمة-قوية-وتعليمات-فنية-من-فيريرا-للاعبي-الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر فيريرا إقامة فقرة فنية للاعبين وإعطاء بعض التعليمات لهم خلال المران، وشهدت الفقرة التسليم والتسلم في مساحات ضيقة، مع وجود ضغط مكثف على اللاعب الذي في حوزته الكرة.

مع شرح بعض الحالات الفنية وكيفية الخروج بالكرة من المساحات الضيقة والمناطق الدفاعية، بجانب بعض التكيتكات الذي يريد تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ثم خاض اللاعبين لتقسيمة قوية بينهم، تحت أنظار فيريرا الذي وقفها عدة مرات لتصحيح الاأخطاء وشرح لهم التكتيك الفني الذي يريده خالل المواجهات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة بالهزيمة من الوداد.

بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في التأهل بشكل رسمي من المجموعة بعد نهاية الجولة الرابعة.

تأهيل شيكابالا

وواصل شيكابالا تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" تحت إشراف عمرو المطراوي بجانب يوسف أسامة نبيه الذي خضع لتدريبات تأهيلية بجانب شيكابالا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.