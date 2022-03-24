وفد صحة النواب يزور مستشفي شفاء الأورمان «صعيد بلا سرطان« بمدينة طيبة الجديدة 

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دوت الخليج

وفد صحة النواب يزور مستشفي شفاء الاورمان صعيد بلا سرطان بمدينه طيبة الجديدة

واستقبل الوفد البرلماني الدكتور عمرو عادل نائب المدير الطبي لمستشفى شفاء الاورمان واصطحب الوفد في جوله تفقديه داخل المستشفي التي تحتوي علي ٣ طوابق .

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد وكذلك عدد من المستشفيات والوحدات الصحيه في المحافظة .

يذكر أن وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، في اليوم الثاني على التوالي من زيارته لمحافظة الأقصر، تفقد مستشفی إیزیس بالبياضية ومستشفى حورس بأرمنت الحيط، ومرکز طب أسرة البياضية، و مركز طب الأسرة بالقرنة مرکز أرمنت الحيط، ومستشفى أرمنت، إضافة إلى المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

وقال رئيس صحة النواب، أن اللجنة كان لديها حرص كامل وكبير على زيارة محافظة الأقصر، والوقوف على تطورات الأوضاع بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا على أن الأقصر سعيدة الحظ صحيا بكثير عن باقي محافظات القناه ودائما ما كانت محل إهتمام من القيادة السياسية، ومن ثم نحن أمام بنية تحتية صحية متطورة.