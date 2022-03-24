يوسف الأشقر يخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسلي «الاختيار 3» و «توبة»

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ينتعش الفنان الشاب يوسف الأشقر، فنيًا خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، حيث يشارك في مسلسل «الاختيار 3» ومسلسل «توبة».

دوت الخليج يرصد انتعاشة الفنان يوسف الأشقر في الماراثون الرمضاني 2022.

يوسف الأشقر يعرب عن سعادته لمشاركته في «الاختيار 3»

وأكد يوسف الأشقر على أن دوره في «الاختيار» بموسمه الثالث مختلف تمامًا، معربًا عن سعادته البالغة بكونه واحد من هذه الملحمة المشرفة.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، خالد زكي وأحمد مكي.

وانطلق الأشقر في تصوير مشاهده في مسلسل «توبة»، الذي يجسد فيه شخصية «هشام بكر» أمام الفنان عمرو سعد.

قصة مسلسل «توبة»

مسلسل توبة هو قصة مقتبسة من فيلم المشبوه، الذي كان من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، قدمه المخرج سمير سيف عام 1980، أما المسلسل فهو من بطولة مسلسل توبة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

آخر أعمال يوسف الأشقر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الأشقر مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي شارك به في السباق الرمضاني المنصرم 2021 إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، والراحلة دلال عبد العزيز، والراحل يوسف شعبان، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى

تدور احداث ملوك الجدعنة حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما هو زاهي العتال "عمرو عبد الجليل"، فيدخلان معه في صراع، وخلال أحداث الحلقات السابقة يتبين أنّ لكل من الصديقين "سرية" عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان، مشاكله الخاصة، فالأول يريد أن يتزوج بحبيته "فاتن"، والتي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس، بينما الثاني يواجه ذكريات الماضي بعد ظهور حبيبته السابقة والتي تركته من أجل المال وتزوجت برجل آخر