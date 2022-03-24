خالد الغندور يكشف عن التشكيل الأمثل لمصر أمام السنغال.. ومفيش أهلي ولا زمالك في المنتخب

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أكد خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن موقفه لاععبي القطبي الكرة المصرية من مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي، غداً الجمعة الموافق الـ 25 من مارس الجاري، وفي الـ 29 من نفس الشهر، بالدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

خالد الغندور عن مباراة مصر والسنغال

وقال خالد الغندور خلال مداخله هاتفية في برنامج «أخبار أون تايم» قبل مواجهة مصر والسنغال: "اللاعيب الكبير بيبان في الماتشات الكبيرة، ومفيش لاعب في المنتخب اسمه لاعب الزمالك أو الأهلي".

وأضاف: "عندي يقين ان احنا هنصعد كأس العالم 2022 على حساب السنغال، لأن طموحات لاعبي منتخبنا أكبر من السنغال بالأخص بعد خسارة أمم إفريقيا".

واختتم حديثة عن بناء الهجمه في الملعب، قال: "نص الملعب هو اللي بيبني الهجمة، ومن قبله الدفاع، علشان توصل صح في النهاية للهجوم وينهيها".

التشكيل الأمثل لمباراة مصر والسنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: إمام عاشور – محمود حمدي الونش – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني – وحمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - ومصطفى محمد – ومحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.