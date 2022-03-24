/687945/اتهام-محمد-رمضان-بسرقة-فكرة-المشوار-من-فيلم-أجنبي
لاحق الفنان المصري محمد رمضان اتهامات بسرقة فكرة مسلسله «المشوار» -المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022- من قصة فيلم أجنبي يحمل اسم «The pursuit of Happyness».
دوت الخليج يرصد اتهام الفنان محمد رمضان بسرقة فكرة مسلسل «المشوار».
مقارنة بين «المشوار» والفيلم الأجنبي
فتداول رواد السوشيال ميديا إحدى البوسترات الدعائية لمسلسل «المشوار» وصورة أخرى من الفيلم الأجنبي، وظهر هناك تطابق كبير، حيث كلاهما يتصدرهم أب يسير رفقة ابنه ويحملان حقيبة سفر.
قصة فيلم The Pursuit of Happiness
فيلم «The Pursuit of Happiness، ذا بورسوت أوف هابينيس، السعي للسعادة» هو فيلم أمريكي من إخراج غابرييل موشينو "Gabriele Muccino".
يستند فيلم The Pursuit of Happiness على قصة واقعية تدور أحداثها في سان فرانسيسكو حول مندوب مبيعات بلا مأوى يحاول توفير حياة كريمة لطفله بعد أن تهجره زوجته نتيجةً لفقره، فيقرر بتغيير مهنته ويبدأ من جديد، في إطار سلسلة من الأحداث الدرامية.
تبدأ أحداث فيلم The Pursuit of Happiness في عام 1981 م في مدينة سان فرانسيسكو، عندما يقوم مندوب المبيعات كريس جاردنر باستثمار مدخراته في أجهزة ماسحات عظام ضوئية محمولة، لكنه يواجه صعوبة في بيع تلك الأجهزة، ما يثير غضب زوجته ليندا باستمرار وذلك لتزايد الالتزامات المالية دون أن يقوم بدفعها، تقرر ليندا ترك ابنهما كريستوفر مع والده وتغادر للعمل في مدينة نيويورك.
يتقدم كريس لوظيفة سمسار بورصة من خلال جاي تويستل مدير شركة دين ويتر "Dean Witter".
قصة مسلسل «المشوار»
بينما أحداث مسلسل «المشوار» فتدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.
ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام محمد رمضان بسرقة فكرة «المشوار» من فيلم أجنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.