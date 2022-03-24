اتهام محمد رمضان بسرقة فكرة «المشوار» من فيلم أجنبي

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دوت الخليج يرصد اتهام الفنان محمد رمضان بسرقة فكرة مسلسل «المشوار».

مقارنة بين «المشوار» والفيلم الأجنبي

فتداول رواد السوشيال ميديا إحدى البوسترات الدعائية لمسلسل «المشوار» وصورة أخرى من الفيلم الأجنبي، وظهر هناك تطابق كبير، حيث كلاهما يتصدرهم أب يسير رفقة ابنه ويحملان حقيبة سفر.

قصة فيلم The Pursuit of Happiness

فيلم «The Pursuit of Happiness، ذا بورسوت أوف هابينيس، السعي للسعادة» هو فيلم أمريكي من إخراج غابرييل موشينو "Gabriele Muccino".

يستند فيلم The Pursuit of Happiness على قصة واقعية تدور أحداثها في سان فرانسيسكو حول مندوب مبيعات بلا مأوى يحاول توفير حياة كريمة لطفله بعد أن تهجره زوجته نتيجةً لفقره، فيقرر بتغيير مهنته ويبدأ من جديد، في إطار سلسلة من الأحداث الدرامية.

تبدأ أحداث فيلم The Pursuit of Happiness في عام 1981 م في مدينة سان فرانسيسكو، عندما يقوم مندوب المبيعات كريس جاردنر باستثمار مدخراته في أجهزة ماسحات عظام ضوئية محمولة، لكنه يواجه صعوبة في بيع تلك الأجهزة، ما يثير غضب زوجته ليندا باستمرار وذلك لتزايد الالتزامات المالية دون أن يقوم بدفعها، تقرر ليندا ترك ابنهما كريستوفر مع والده وتغادر للعمل في مدينة نيويورك.

يتقدم كريس لوظيفة سمسار بورصة من خلال جاي تويستل مدير شركة دين ويتر "Dean Witter".

قصة مسلسل «المشوار»

بينما أحداث مسلسل «المشوار» فتدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.