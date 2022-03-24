«العمل عباده».. "محمد" عنده شلل رباعي ويعول أسرة كاملة

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بائع الليمون «محمد صابر» ابن محافظة كفر الشيخ ضرب مثالا قويا فى التفانى بالعمل من أجل الرزق ولقمة العيش له ولأبنائه ولأسرته المكونة من زوجته وابنتيه، ، وعلى الرغم من إعاقته وفقدانه التحكم في أطرافه إلا أن ذلك لم يمنعه من العمل لكسب رزقه وقوت يومه ، دون أن يمد يده لأحد، فقرر محمد أن يمارس المهنة التي ورثها عن أبيه، ويعمل بائع ليمون في أحد شوارع كفر الشيخ .

يروي محمد صاب، ابن محافظة كفر الشيخ، البالغ من العمر 32 عاما، قصته لـ "دوت الخليج": ولدت وأنا عندي شلل رباعي لا أستطيع التحكم في الأطراف الأربعة بسهولة ودرجة الإعاقة شديدة.

ويقول محمد صابر, أنا أتحلى دائما بالصبر وأعلم أن هذا قدري وسوف يجازيني الله خير عن هذا التعب الذي أعانيه في مشاقة الحياة، فأنا أسكن في قرية تبعد عن مدينة كفر الشيخ، وآتي إلى هنا كل يوم لبيع الليمون، كي أستيطع الإنفاق على أسرتي التي تحملت متاعب كثيرة معي.

زوجتي أيضا من ذوي الهمم

زوجتي أيضا من ذوي الهمم، ومرعلى زواجنا 8 سنوات ولم تشتكي يوماً مني رغم أنني لا أوفر لهم جياة جيدة إلا أنها تتحمل معي كثيراً، ولا أعتقد أن أحد غيرها كان سيتحمل العيشة معي، لدي منها بنتين "وربنا يقدرني وأسعدهم جميعا"

عندي شلل رباعي

رغم صعوبة من صعوبة نقل عربته إلا أنه يستدعي بعض أصدقاءه ليساعدوه في نقلها وفرشها قائلا: "الحمد لله رضا من عند ربنا، أنا عندي شلل رباعي ، وانا فاتح بيت ومتزوج وعندي بنتين بعلمهم، وأنا من أسرة بسيطة، الحمد لله بيع الليمون بيكفي بيتي ، ولو قعدنا في البيت مين هيأكلنا؟، زمايلي بيساعدوني في نقل الحاجة ، وأنا أعمل من الساعة 8 إلى 6 المغرب.

أتمنى سوى الستر بطلب من عند ربنا

"لا أتمنى سوى الستر بطلب من عند ربنا، ونفسي في شقة هنا في المدينة، بدل بهدلة المواصلات للقرية ، هذه المهنة ورثتها عن والدي وبعتز بها وبقول للشباب ياريت كل واحد يجري على أكل عيشه وميعتمدش على أهله.