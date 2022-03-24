منهم ياسمين عبد العزيز والعوضي.. ماذا يفعل النجوم بعد خروجهم من رمضان 2022

دوت الخليج تكشف سر غياب النجوم عن رمضان 2022

عادل إمام

يعد الزعيم عادل إمام أبرز الغائبين عن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 للعام الثاني على التوالي، وكان آخر أعماله مسلسل"فلانتينو" عام 2020.

ويغيب الفنان عادل إمام للعمل على فيلمه الجديد الذي يجمعه بابنه الفنان محمد إمام ويخرجه رامي إمام.

ياسمين عبد العزيز

تتغيب الفنانة ياسمين عبد العزيز هذا العام لتأخذ فترة استراحة بعد أزمتها الصحية الأخيرة وسفرها للخارج للخضوع لأكثر من عملية جراحية.

يوسف الشريف

أما الفنان يوسف الشريف فيحرص على أخذ استراحة بين كل موسم رمضان والآخر ونافس ضمن الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل كوفيد 25.

ياسمين صبري

أما الفنانة ياسمين صبري فتحضر لفيلم سينمائي جديد تعود به للسينما بعد غياب سنوات وتركيزها على الدراما ويحمل الفيلم اسم “شغل عصابات” وكان آخر أفلامها “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام.

منى زكي

تواصل الفنانة منى زكي التحضير لمسلسلها لام الشمسية الذي كان مقرر أن تدخل به رمضان 2022 ولكن فيروس كورونا منعها من ذلك وتوقف التصوير بسبب إصابة العديد من النجوم المشاركين.

عمرو يوسف

أما غياب عمرو يوسف يأتي لثلاثة أسباب وهم انشغاله بتصوير مسلسله "وعد الشيطان" والتحضير لفيلم "شقو" مع المخرج كريم السبكى وكان يشارك مؤخرًا ضمن موسم الرياض بمسرحية كازانوفا مع حسن الرداد وكل هذه الأسباب منعته من المشاركة بمسلسل جديد في رمضان.

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أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي تحضيرات فيلمه الجديد "البلدوزر" وهو أول فيلم مصري وعربي عن الـ MMA، قصة وإخراج طارق العريان، ويواصل التحضير به مما كان السبب في عدم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022 ويستعد لطرح الفيلم في موسم العيد.

محمد إمام

يواصل الفنان محمد إمام حاليًا تصوير فيلمه الجديد "عمهم" الذي جعله يغيب عن رمضان 2022 والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنبأوى، ويشاركه هدى المفتي، وسيد رجب، وآيتن عامر.