ست بـ 100 راجل.. «أم مجدي» عوضت غياب الزوج وكانت الام والاب لابنائها الثلاثة|فيديو

/687936/ست-بـ-100-راجل-أم-مجدي-عوضت-غياب-الزوج-وكانت-الام-والاب-لابنائها-الثلاثةفيديو

في مدينة رأس البر تعيش "أم مجدي" هي وأسرتها المكونة من 3 أبناء، في شقة صغيرة، كان عائلهم الوحيد الأب، لكن بعد أن توفاه الله ، سيطر الخوف على الأسرة، وتحولت حياتهم من الاستقرار والأمان إلى الخوف والقلق، لكن كانت ربة المنزل تقف حائلا أمام تلك المشاعر قبل أن تتغلغل إلى أسرتها، وقررت تحويلها إلى أحاسيس إيجابية، ورغم أنها لم تعمل يوما، ولم تدخل سوق العمل، إلا انها وجدت فى ذلك السبيل الوحيد للحفاظ على أسرتها من أجل توفير نفقتها، لاستمرار الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، لتتحول ربة المنزل إلى عائل لأسرتها، وتكون مثالا للمرأة الحقيقية التى يعادل وزنها 1000 رجل ممن لا يعملون ويسألون الناس.

فبعد وفاة زوجها في عز شبابها، تقدم لخطبتها الكثير من رجال بلدتها، لكونها كانت من جميلات دمياط، إلا أنها رفضت جميع من تقدم لها وفضلت أن تظل مع أبنائها الثلاثة لتربيتهم بعيداً عن مشاكل زوج الأم، سهرت ليالي طوال، تبيع الفجل والجرجير في شوارع دمياط ورأس البر، ولم يهمها سقيع البرد والمطر في سبيل تربية أبنائها.

وكان لموقع "دوت الخليج" لقاء مع الحاجة "أم مجدي" أشهر بائعة فجل وجرجير في دمياط، كشفت فيه سبب عدم زواجها رغم أنها من جميلات محافظة دمياط، والصعوبات التي واجهتها في حياتها.

أم مجدي : زوجي توفي منذ 20 عاماً وترك لي ثلاثة أولاد

تقول أم مجدي لـ "لتحيا مصر" أن زوجها توفي منذ 20 عاماً، وترك لها ثلاثة أولاد، كان أكبرهم محمد 8 سنوات، لم أفكر حينها غير في أبنائي، وتقدم لخطبتي كثير من رجال دمياط ، ولكني فضلت أن أعول أسرتي بنفسي، ولو أطررت للعمل ليلاً ونهاراً.

وتضيف أشهر بائعة جرجير في دمياط: كنت أمسح وأنظف الشقق، لكن بعد مرضي بالقلب، ووفاة ابني الأكبر غريقاً في البحر، فضلت الرجوع لبيع الفجل الجرجير ولا أبيع الخضار بعدما رأيت الناس يشتكون من غلو أسعار الخضروات. ولا أكف عن العمل، لأني أحب عملي ولا أرى أي صعوبات فيه، وأرفض المساعدات.

نفسي ربنا يصلح حال أولادي ويبارك لهم في حياتهم

واستطرت أم مجدي قائلة: "نفسي ربنا يصلح حال أولادي ويبارك لهم في حياتهم، ومفيش حاجة صعبه أنا أشتغلت كل حاجة وبحب الشغل.

وتستمل أم مجدي: في الصيف بمساعدة أبني وحفيدي أعمل في رأس البر في تأجير الدراجات عاى الشواطئ بأجر عجل على البحر في الصيف، والناس

يفضلوني عن غيري لأني أراعي ظروفهم، ولا أرفع عليهم الإيجار.

أم مجدي للرئيس السيسي : "أنا بحبك أوي ياريس وربنا يعينك على اللي انت فيه ومقدرة حجم المسؤولية

وفي نهاية حديثها وجهت أم مجدي رسالة للرئيس السيسي قائلة: "أنا بحبك أوي ياريس وربنا يعينك على اللي انت فيه ومقدرة حجم المسؤولية اللي على ضهرك وإحنا كلنا معاك.