منعرفش يعني ايه تلفزيون ولا كهربا... ومش بنتجوز من بره.. حكايات من دفتر أحوال غجر الدقهلية| فيديو

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يعيشون دون كهرباء ولا يدخلون المدارس ، تغرقهم مياه الأمطار في الشتاء، وتحرقهم سخونة الشمس في الصيف، ويعتمد مصدر رزقهم على تربية المواشي، ويعيشون حياة متنقلة بحثا عن الطعام والماء، ويعارضون التحضر، وعلى الرغم من امتلاكهم أوراق هوية فإنهم يعيشون خارج حدود المدن الواسعة في مصر، فهم لا يرسلون أطفالهم للمدارس العامة ولا يستفيدون من نظام الدعم الحكومي للغذاء.

ويقدم موقع "دوت الخليج" بث مباشر لإحدى أسر البدو للتعرف على حياتهم اليومية ومعاناتهم في الشتاء والصيف داخل الخيام، وطرق تنقلهم وطقوس الجواز عندهم.

الحاج سهيل: نعيش في في الصحراء والأماكن التي يوجد بها طعام لأنعامنا

يقول الحاج سهيل: نحن نعيش في في الصحراء والأماكن التي يوجد بها طعام لأنعامنا، ونتنقل دائما من بلد لآخر، على حسب المكان الذي يوجد به مأكلنا ومأكل مواشينا،

طريقة تنقلهم بعزالهم

ويضيف الحاج : عندما ننتقل من مكان لآخر نحدد قبلها المكان والمسافة كم تبعد فإذا كانت قريبة نحمل عزالنا على أكتافنا ونرحل، وإذا كانت المسافة بعيدة نجلب سيارة ثم نحمل عليعا ما يمكن تحميله، والمواشي يأخذها بعض منا سير على الأقدام.

حياتهم مع هطول الأمطار في الشتاء وحدة الشمس في الصيف

يستكل الحاج سهيل: الحياة داخل الخيام وسط الصحراء صعبة جدا، لا يتحملها أحد، ففي الشتاء نعاني كثيراً من هطول الأمطار بشدة لأنها تغرق أماكننا ولا نجد مكاناً للنوم، وفي الصيف تكون الشمس في النهار شديدة جدا لكنه يبقى أرحم من الشتاء.

هل يتزوجون من خارج البدو

يقول حمد نجل الحاج سهيل: الجواز عندنا يكون من داخل العائلة، وإذا كان من خارج العائلة يكون من البدو فقط، ولا نتزوج من الخارج لأن حياتنا لا يتحملها سوى بناتنا، فهنا نعيش وسط المواشي وفي الصحراء ننام في الخيام ، التي لا يوجد بها كهرباء ولا أي نوع من وسائل التسلية ولا الأدوات المعيشية التي توجد في بيوت المدن والقرى ، مشيراً إلى أن طقوس الجواز تختلف تماماً عن حياة المدن والقرى، فعند البدو لا تكون التكاليف كثيرة على العروس ولا العريس، فنحن نحدد المهر الذي سيدفعه العريس لأهل العروسة وهم يتكفلون بشراء الملابس واحتياجات الخيمة.

ماذا التعليم والهواتف والتليفزيون

نحن نعيش بدون كهرباء، ولا نعرف التليفزيون ولا نحل التليفون، نحلم بأن نعلم أبنائنا لكن الظروف لا تسمح لنا بهذا، فنحن نتنقل بإستمرار والأطفال تتنقل معنا وهذا سيكون صعب عليهم وعليها في تحمل تكاليف الانتقال يوميا إلى المدارس.