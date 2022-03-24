/687953/عبد-الدايم--يوم-الموسيقى-العربية-مناسبة-براقة-لترسيخ-احد-ملامح-الهوية-الفنية-ونشر-الوعي-بأهمية-التراث

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجمع العربى للموسيقى وبمناسبة يوم الموسيقى العربية والذى يتواكب هذا العام مع مرور 90 عاما على انعقاد اول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى والمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية احتفالية فنية فى السادسة مساء الاثنين 28 مارس بمعهد الموسيقى العربية .

دوت الخليج

الاوبرا والاعلى للثقافة والمجمع العربى للموسيقى يحتفلون بيوم الموسيقى العربية

قالت عبد الدايم ان يوم الموسيقى العربية مناسبة براقة لترسيخ احد ملامح الهوية الفنية ونشر الوعي بأهمية التراث فى هذا المجال ، واضافت انه يهدف الى فتح افاق الثقافة الموسيقية الجادة وتحفيز مبدعيها على السعى للنهوض بها ، مشيرة الى اهميته فى تشجيع القطاعات المعنية لإقامة الأنشطة المتنوعة والمتخصصة لتخليد هذا اللون الابداعى في ذاكرة الأجيال الشابة .

تتضمن الاحتفالية ندوة ثقافية قصيرة بعنوان الموسيقى العربية بعد 90 عاما من اول مؤتمر.. الواقع والمأمول" بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجمع العربى للموسيقى ، الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربي للموسيقى ، الدكتورة رشا طموم رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، الدكتور محمد الأسعد قريعة ممثل تونس ورئيس الهيئة العلمية في المجمع العربي للموسيقى ، الدكتور محمد شبانة استاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون ويعقبها فاصلا فنيا يضم مختارات من اهم واشهر اعمال تراث الموسيقى العربي التقليدي الآلى والغنائي .

يذكر ان يوم الموسيقى العربية الذي يحتفل به في 28 مارس من كل عام يشكل مناسبة لالقاء الضوء على الموسيقى فى الوطن العربي وتم إقراره عقب موافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية بتاريخ 6 مارس 2019، ويأتي الاحتفال به بمبادرة من المجمع العربي للموسيقى بهدف رصد واقع وأحوال الموسيقى العربية بمختلف قوالبها ومؤشرات تطورها ودراسة الحركة الموسيقية في مختلف البلدان العربية وانجازاتها .