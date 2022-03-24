نفي مصدر مصرفي مسئول، صحة ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي، بقيام البنك المركزي المصري، بإصدار تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المصرية بوقف توفير التمويلات اللازمة للعمليات الاستيرادية لعدد من السلع .

دوت الخليج

حقيقة وقف إستيراد 13 سلعة من الخارج

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما تم نشره في هذاالصدد عار تماما من الصحة ولا أساس له، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت انتشر على بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مزيفة لقرار صادر من البنك المركزي المصري، بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة، وهو ما أكد المصدر عدم صحته.

يذكر أن رئيس الوزراء، شهد اليوم، افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي ، الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

وبدأ المهندس مصطفي مدبولي، جولته داخل المعرض الرئيسي لأهلا رمضان، بتأكيد حرص الدولة والقيادة السياسية، على بذل كافة الجهود لتوفير كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين،إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تستهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع "كراتين رمضان" التي تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض " أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية، وهناك سيارات متنقلة بدأت تجوب القرى المصرية، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس مصطفي مدبولي، أن نجاح البرنامج الاقتصادي مكن الدولة المصرية من تخطي هذه الازمات الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع، لافتا إلى انتشار جائحة فيروس كورونا ،و اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية،