/687944/جولات-تفقدية-لوفد-صحة-النواب-بمستشفيات-التأمين-الصحي-بالأقصرورئيس-اللجنة--نستهدف-من-الزيارة-دعم-جهود-المنظومة-لإرضاء-المواطنصور-وفيديو

تفقد وفد لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اليوم الثاني من زيارته التفقدية التي تستغرق 3 أيام، مستشفی إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضية، و مركز طب الأسرة بالقرنة مرکز أرمنت الحيط، ومستشفى أرمنت، وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولات تفقدية لوفد صحة النواب بمستشفيات التأمين الصحي بالأقصر..ورئيس اللجنة: نستهدف من الزيارة دعم جهود المنظومة لإرضاء المواطن«صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.