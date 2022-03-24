الأرصاد الجوية: تحسن حالة الطقس بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، وعلى الرغم من بدء فصل الربيع يوم 21 مارس الماضى، مضيفة أن هناك بعض المحافظات شهدت أمطارا تصحبها حبات البرد فى المناطق الساحلية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن القاهرة شهدت أمطارا خفيفة، وهناك نشاطا للرياح يزود الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن غدا الجمعة نهاية الموجة الباردة واعتبارا من السبت والأسبوع القادم ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وتابعت، أن هناك شعور بالحرارة الأسبوع المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مضيفة أن هذا العام شتاء مختلفا بسبب تعرضنا لعدة منخفضات جوية أثرت على درجات الحرارة، ونشهد ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود موجة حرارة من الخليج الأسبوع المقبل، ومن الممكن انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد الأسبوع المقبل.

وعن درجات الحرارة فى شهر رمضان، قالت: "شهر رمضان سيكون فى النصف الأول من الربيع وفى أول الأيام ارتفاع درجات الحرارة ولكن الرطوبة منخفضة والإحساس بالحرارة لا يشعر به المواطن".