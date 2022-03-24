وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022. وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان. للإطلاع علي الجداول الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

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