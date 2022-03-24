عاجل- وزير الدفاع يلتقى بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الخميس، بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والمعهد الفنى للقوات المسلحة.





حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشباب المشاركين فى برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل، وذلك استمراراً لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

ونقل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية عدد من القضايا والموضوعات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن القوات المسلحة تمضى بخطى ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها فى كافة المجالات بما يتواكب مع التطور التكنولوجى المتسارع.

وأكد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماماً كبيرًا بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسئولية الملقاه على عاتقه، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحى التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الاحترافية فى تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم فى المستقبل ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التى وفرتها القوات المسلحة لهم.

كما أدار حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، مؤكداً على ضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصى الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية الى مراحل التطبيق العملى الذى يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات.