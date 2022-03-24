بلدى بفتخر بترابها.. فتاة تلقى قصيدة خلال زيارة السيسى لأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - أضاف السيسى خلال زيارته لمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس: "أظن شايفين فى كل زيارة، التغيير اللى بيحصل لأولادكم وبلدكم، وبوجه لكم الشكر علشان تفضلتم علينا وقدمتم أولادكم، ويكونوا معانا هنا فى صرح عظيم جدا، من صروح الحماية لبلدنا".

وأكد الرئيس أن أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، يؤديان دورا كبيرا للغاية، "يمكن ده بان أوى خلال الكام سنة اللى فاتوا، وشفنا أد إيه محتاجين إن ولاد مصر وبناتها، موجودين، وبيساهموا فى حماية مصر من أى شر".

وواصل الرئيس حديثه قائلا: "أوجه تحية وتقدير واحترام واعتزاز لأسرة كل شهيد أو مصاب من أسر مصر، مش هننسى أبدا، وبقول لكم كده عشان المفروض مننساش العطاء الكبير اللى قدمتها الأسر دى لبلدها مصر".

وخلال تفقده أسر الطلبة، قالت سيدة من ذوى الهمم ووالدة أحد طلاب الأكاديمية للرئيس: "أنا سعيدة إنى قابلتك النهاردة، وربنا يخليك لمصر، بنحبك يا ريس إحنا فى ضهرك، ومصر هتفضل بدعاء ربنا فوق الكل، ربنا يعينك، أنا بحبك وبحب بلدى، مهما هتكلم، مش قادرة أوصف حبى لحضرتك ولمصر، وعارفة أن مصر هى أهم حاجة بالنسبالك، والنهاردة عيد بالنسبالى أنه شوفتك".

كما تقدمت إحدة الفتيات، وطلبت من الرئيس إلقاء قصيدة أمامه، ليستمع لها، حيث قالت: "مصر بلدى بفتخر بترابها أوى، وإن كان بينى وبينها نار هدوس وأعدى، وهييجى يوم وتعرفوا قيمة البلد دى، واتحدى بيها الدنيا وأنا أد التحدى"، وبعد انتهاء قصيدتها صفق الرئيس لها وقال: "قصيدة جميلة".