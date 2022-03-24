عاجل.. السيسى: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر ولازم نخرج فى المدن الجديدة

ليرد عليها الرئيس، قائلا: "إحنا عملنا طريق المنصورة الجديد، وعاملين حسابنا إنه مع مبادرة حياة كريمة ندخل داخل المحافظات والقرى والمراكز لرفع الكفاءة، ويتم تبطين الترع وإيصال شبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحى، ويتم تمهيد الطرق الداخلية".
وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار مفتوح مع طلبة كلية الشرطة: "انتوا قاعدين على الأراضى الزراعية تبنوا عليها لدرجة إن مبقاش فيه مكان للزراعة بالطريقة دى لازم نخرج فى المدن الجديدة اللى بنعملها علشان نخرج كتلة سكانية كبيرة من الأماكن الموجودة".
وأكد الرئيس السيسى أن حجم النمو الذى حدث خلال الـ50 عاما الماضية، أكبر من طاقة مساحة الأرض المتاحة، مبينا أن المصريين يعيشوا على مساحة أرض ضئيلة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالى يشعر المصريين أن الأرض لا تستوعبهم.
وأشار الرئيس إلى أنه كان من المفترض أن نتمدد ونبنى ونعيش على كامل مساحة مصر، إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر مربع فقط من مليون كيلو متر مربع.
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