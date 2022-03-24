«البحوث الإسلامية» بالأقصر تنفذ برنامجا توعويا فى الكليات وقصور الثقافة

جدة - نرمين السيد - نظمت القافلة الدعوية التى وجهها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إلى محافظة الأقصر، برئاسة الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، برنامجًا توعويًا متنوعًا فى مناطق مختلفة بالمحافظة وبعض القرى.





وأوضح بيان لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، أن البرنامج شهد لقاءً مع طلاب وطالبات كلية الألسن بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء آخر بمعهد الآثار حضره الطلاب والطالبات وإدارة المعهد، وتناول الحديث حول دور كل فرد منهم فى إصلاح المجتمع والمشاركة الفاعلة فى عملية البناء، فضلًا عن أهمية العلم فى تحصين العقول وحماية الشباب من الوقوع فى خندق الأفكار المتطرفة. وأشار إلى أن البرنامج شمل جولة داخل قصر ثقافة الطفل بالمحافظة وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة مع منطقة وعظ الأقصر، كما عقدت الواعظات لقاء مع الإداريات فى قصر الثقافة، بالإضافة إلى زيارة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرى مدينة إسنا ولقاء رواد هذه المكاتب والحديث معهم حول أهمية التحصن بكتاب الله والالتزام بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، فضلًا عن لقاءات أخرى فى دور المناسبات ومراكز الشباب.

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