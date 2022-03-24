مجدي سليم لـ دوت الخليج: مشروع الهيدروجين الأخضر يهدف لتوفير وقـود صديق للبيئة

/687932/مجدي-سليم-لـ-تحيا-مصر-مشروع-الهيدروجين-الأخضر-يهدف-لتوفير-وقـود-صديق-للبيئة

قال النائب المهندس مجدي سليم عضو لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مشروع الهيدروجين الأخضر هـو الموضوع الأبرز الآن علـي سـاحة الاقتصاد العالمي حيـث إنضمت مصر لتلك المبادرات الدولية، كأول المنتجين للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أنه يتم أنتاجه عنـد القيـام بفصل المياه عـن طريـق التحليل الكهربائي ،مؤكدا علي أنة يستلزم تمديد تيار كهربائي خلالها وبذلك تنفصـل الميـاه إلـي هـيـدروجين وأكسجين، وبهـذه الطريقة يمكن إستخراج الهيدروجين الذي يتم تحويلة الي مادة الهيدرجين الاخضر.

دوت الخليج

الهيدروجين الأخضر هـو الموضوع الأبـرز الآن علـي ســاحة الاقتصـاد العـالمي

وأكد سليم في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن مادة الهيدروجين الأخضر تحتوي علـي مـا يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقـة التـي تنتجها الوقود الأحفـوري ممـا جعلة أكثـر كفـاءة، فضلا عن اعتبـاره مـضـاعف للكهرباء ،لافتا إلى أنه إذا قمنا بإضافة قليل من الماء وقليل من الكهرباء له يتم إنتاج المزيد من الكهرباء والحرارة داخل الدولة المصرية.

ونوه عضو لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بأن هذا المشروع سوف يعمل علي توفير الوقـود النظيـف والذي يطلق علية صـديقا للبيئـة للعديد من السيارات والشاحنات والسـفن والطائرات،لافتا بأن هذا المشروع يعمل كمصـدر لإنتاج الطاقـة النظيفـة المطبقـة علـي نـطـاق واسـع ليحـد بـذلك مـن إنبعاثـات ثـاني أكسيد الكربون فـي العــالم ، والقضـاء علـي إنبعاثـات الضاب الدخاني والملوثات والقضاء علي ظاهرة الانحباث الحراري .

فوائد إستخدام الهيدروجين الأخضـر كـوقـود أمـن وصـديقا للبيئة

وأشاد المهندس مجدي سليم بأهـم فوائد إستخدام الهيدروجين الأخضـر كـوقـود أمـن وصـديقا للبيئة ، مضيفا أنه يمكن إستخدام الهيدروجين الأخضـر علـي نـطـاق واسـع في السـيارات والشاحنات الكهربائيـة التـي تـعمـل بالوقـود الهيدروجيني ، لافتا بأنة يتم أستخدامة في سـفن الحاويات التي تعمل بالأمونيـا السـائلة المصنوعة مـن الهيدروجين،والذي تعمل فية مصافـي الفـولاذ الأخضـر التي تحرق الهيدروجين كمصدر للحرارة بدلا من الفحم، مؤكدا بأن التوربينات الكهربائية تعمـل بمادة الهيدروجين يمكنهـا إيضا توليد الكهربـاء فـي أوقـات التي تطلب للمساعدة فـي تثبيت شبكة الكهرباء ،كما يستخدم في المنازل كبديل للغاز الطبيعي في الطبخ ويتعدد استخداماتة الكثيرة فهوا ثروة اقتصادية.