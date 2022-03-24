مسلسلات شهر رمضان 2022.. مواعيد عرض «الاختيار 3» على شبكة قنوات ON

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يجتمع نجوم الصف الأول، الفنان أحمد عز، والنجم أحمد السقا، والمتألق كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني 2022 بالجزء الثالث من مسلسل «الاخيار» للمخرج بيتر ميمي.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» على شبكة قنوات «ON».

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

وتزايدت معدلات البحث من قبل عشاق العمل حول مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» الذي لاقى شعبية جارفة بجزأيه الأول والثاني الذين عرضوا في رمضان 2020 ورمضان 2021.

عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON في هذه المواعيد

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «الاختيار 3» طوال أيام شهر رمضان 2022 على فضائية قناة «ON»، وستكشف عن المواعيد المحددة لعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»

وستدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار 3» حول بطولات الشرطة والجيش المصري في مواجهة الإرهاب الذي أطاح بمصر وشعبها متنكرًا في الشعار والزيي الإسلامي، قاضيًا على حياة الآلآف من الأبرياء دون أدنى وجه حق، وهو الأمر الذي حمله بيتر ميمي مخرج العمل على عاتقه.

قائمة أبطال مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، خالد زكي وأحمد مكي.

مسلسل «الاختيار 2»

جدير بالذكر، أن الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» عُرض في رمضان العام الماضي 2021، فشارك فيه كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد والفنان الراحل هادي الجيار وأحمد حلاوة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل «الاختيار» الجزء الأول

بينما الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، فعُرض في رمضان 2020، ودارت أحداثه حول ملحمة «البرث» التي وقعت في عام 2017، وجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد البطل عقيد أركان حرب، أحمد منسي والخائن هشام عشماوي، الذي أدى دوره الفنان أحمد العوضي.

وشارك في بطولته عددًا من الفنانين منهم: «أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد»، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.