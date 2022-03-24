مسلسلات شهر رمضان 2022.. قنوات عرض «الاختيار 3»

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يبحث عشاق الدراما الوطنية عن قنوات عرض مسلسل «الاختيار 3»، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، و المتوقع أن يحصد ردود فعل إيجابية ويلاقي قبول الجماهير.

دوت الخليج يرصد قنوات عرض مسسل «الاختيار 3» بطولة مشتركة بين أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل «الاختيار 3»

يُعرض مسلسل «الاختيار 3» يوميًا طوال شهر رمضان على فضائية «ON»، فضلًا عن طرحه على منصة «Watch it» الإلكترونية.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

يشارك في بطولة مسلسل «الاختيار 3» نخبة من نجوم الفن المصري أبرزهم أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي.

ضيوف شرف مسلسل الاختيار 3

فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف الذين يضيفون للعمل وهم خالد زكي و النجم أحمد مكي الذي تألق في الجزء الثاني من العمل في رمضان 2021.

قصة مسلسل «الاختيار 3»

يتناول مسلسل «الاختيار 3» في موسمه الجديد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، وحتى المرحلة الحالية.

مخرج مسلسل الاختيار يبهر الجمهور

مسلسل الاختيار 3 من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان.

جزأي مسلسل الاختيار 3 يحققان نجاحًا واسعًا

وكان حقق الجزء الأول من مسلسل الاختيار بقيادة أمير كرارة وأحمد العوضي نجاحًا كبيرًا والذي جسد تضحيات أبطال الكتيبة 107 الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم عام 2017 إثر الهجوم الإرهابي على كمين البرث.

شخصية أمير كرارة في مسلسل «الاختيار»

وجسد أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد منسي، وأحمد العوضي قدم دور الإرهابي الخائن هشام عشماوي، وشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، ماجد المصري