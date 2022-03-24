/687928/عمرو-السولية-الجماهير-ستمثل-دافع-قوي-لنا-أمام-السنغال-وجميعنا-نريد-رد-الاعتبار

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، حول مباراة الفراعنة الهامة أمام السنغال ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: " جميع لاعبي منتخب مصر مش هينسوا المشهد الأخير في كأس أمم أفريقيا عندما خسرنا أمام السنغال، وسنلعب أمامهم لرد الاعتبار".

تصريحات عمرو السولية

وأضاف: " نحن كلاعبين بجانب الجهاز الفني لدينا القدرة لرد الاعتبار والثأر من السنغال والفوز عليهم للتأهل لكاس العالم، ثقتنا كبيرة في ربنا لتعويضنا عن ما حدث في نهائي كأس الأمم".

وأكمل: " جميع اللاعبين تحدثوا ونحن في الكاميرون بعد نهاية اللقاء مباشرة، بأننا نريد التأهل لكأس العالم، وتعويض خسارتنا أمام السنغال، ولا يوجد أمامنا سوى طريق واحد وهو الانتصار لسعادة الجماهير المصرية".

وأختتم قائلاً: " أي 11 لاعب قادرون على تمثيل أسم مصر والدفاع عنها، والجماهير ستمثل قوة لنا أمام السنغال، جميعنا جاهزين ولدينا دوافع كبرى للتواجد في كأس العالم بقطر".

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة مصر

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".