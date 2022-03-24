/687919/أمام-طائرته-الخاصة-عمرو-دياب-يتفاعل-مع-الجمهور-قبل-حفله-في-الرياض

شارك الفنان عمرو دياب متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة له أمام طائرته الخاصة وذلك قبل ساعات قليلة من حفله الغنائي في الرياض اليوم الخميس الموافق له 24 مارس.

دوت الخليج ترصد استعدادات عمرو دياب لحفلته

حفلة عمرو دياب

نشر عمرو دياب صورته أمام الطائرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للحفل.

ومن المقرر إقامة حفل عمرو دياب الليلة بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض الترفيهي ويجمعه الحفل للمرة الأولى مع الفنان محمد حماقى، ويقام الحفل اليوم تحت رعاية الهيئة للعامة للترفيه.

عمرو دياب ومحمد حماقي

وسيقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهما المحببة للجمهور القديمة والجديدة.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف مؤخرًا كما أنه صعد على المسرح وهو يردد أغنيته "يا أنا يا لأ"، ثم حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة.

حفلات موسم الرياض الترفيهي 2022

وقال عمرو دياب للجمهور: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".

ومن جانبه الفنان محمد حماقي أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة مثل "يزلزل"، "ما بلاش"، "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، وغيرها.

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جدير بالذكر أن آخر البومات الفنان محمد حماقى، هو ألبوم بعنوان "يا فاتني" الذى طرحه كاملًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويتكون من 14 أغنية، تعاون خلاله مع عدد كبير من أبرز الشعراء مثل أمير طعيمة، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، محمد عاطف، عزيز الشافعى، وتعاون مع الملحنين عمرو مصطفى، ومحمد النادى، وتامر علي، ومن الموزعون تميم وتوما، وأمين نبيل، وأحمد إبراهيم.