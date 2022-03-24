/687927/من-حق-الرجالة-تتدلع-أول-كوافير-في-الاسكندرية-يتيح-عمل-الباديكير-والمانكير-للرجال

تختلف المهن باختلاف الثقافات والتقاليد في كل بلدان العالم، وظل الباديكير والمانكير في مصر للنساء فقط لسنوات طويله، قبل أن يقرر أهالي الاسكندرية كسر القاعدة والخروج عن المألوف، بفتح كوافير رجالي يقدم جميع الخدمات، التجميلية.

وقدم موقع "دوت الخليج" بث مباشر من داخل أحد محال الكوافير في محافظة الاسكندرية، الذي يتيح هذه الخدمات للرجال، ويقول محمد مدير أحد محال الكوافير في الاسكندرية: "إحنا كرجالة من حقنا ندلع ونعمل كل اللي نفسنا فيه"، والكوافير هنا يتيح خدمات عديدة للرجال مثل، المساج والباديكير والمانكير والجاكوزي، والسونا والحمامات المغربي والتونسي والإماراتي .

ويضيف مدير الكوافير: في الأول بعض الناس لم يتقبلوا الفكرة، لكن الآن عملائنا كثير والفكرة مقبولة في الاسكندرية، والأمر ليس مقصور على الشباب فقط ، فبعض كبار السن الذين لا يقدرون على قص أظافرهم وتنظيفها يأتون إلى هنا ونحن نقدم لهم جميع الخدمات، مؤكداً على أن كل شئ يتم بشكل آمن ويحافظ على سلامة العملاء.

وعن أنواع البادكير يقول مدير الكوافير

باديكير السبا.. هو منتجع للقدمين يتم إجراؤه ليجعل قدميك يشعران بالراحة والانتعاش. ستعطيك بعض الإضافات إلى باديكير منتظم سبا باديكير. عادةً ما تكون هذه الإضافات عبارة عن زيوت عطرية ، لف منشفة ساخنة وما إلى ذلك.

باديكير السمك

وله شعبية كبيرة هذه الأيام وهي طريقة تستخدم أسماكًا صغيرة للقضم على بشرتك وتعطيك عناية مريحة تغمر قدميك في خزان مليء بالأسماك الصغيرة التي تتجمع حول قدميك وتخلصك من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة من قدميك. إنها طريقة مستدامة لعلاج قدميك لأنها لا تتضمن أي مواد كيميائية وكما يعتبر الجلد الميت من القدمين غذاء للأسماك.

باديكير مارجريتا

وهذا باديكير يركز بشكل أساسي على جعل قدميك ناعمة ونضرة ، وخاصة الكعب الذي يصعب عادة التعامل معه. تتم عملية العناية بالأقدام عن طريق نقع قدميك في ماء مملوء بالليمون وملح البحر. يتم استخدام مزيج من ملح Epsom والزيوت الأساسية لتقشير قدميك ويتم تطبيق مرطب الجير على قدميك قبل طلاء أظافرك.

واستطرد محمد مدير الكوافير: نحن لا نعمل في مجال السمكرة ، ل، هذا لا يتم إلا باستشارة من الطبيب ويكون بدراسة تامة ، ويعود بالسلب على العميل اذا تم بدون دراية كاملة عن حالة الجسم.