/687923/كيروش-يكشف-موقفه-من-اعتزال-التدريب-وخسائر-مبارتي-مصر-والسنغال

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن موقفه من إعتزال التدريب، في الفترة القادمة، وموقف مبارتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي، غداً الجمعة الموافق الـ 25 من مارس الجاري، وفي الـ 29 من نفس الشهر، بالدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

موقف لاعبي المنتخب من مبارتي السنغال

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن المباراة: "أشكر الحضور جميعًا، أنقل احساسي للجماهير واللاعبين، وأقول نفس الرسالة التي قلتها من قبل، نحن في تحدٍ كبير في المباراتين".

وتابع: "اللاعبين لديهم حماس كبير والتزام، ولدي ثقة كبيرة فيهم، وإن شاء الله سنفوز غدًا".

كيروش عن موقف اعتزاله التدريب

وعن فكرة اعتزال التدريب بعد المشاركة في كأس العالم مع مصر؟"، قال: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه في القرارات، القرارات التي سأتخذها في تدريب اليوم، وقرارتي في مباراتي السنغال".

واختتم: "مباراة السنغال مختلفة عن مباريات أمم إفريقيا، لأن الفريق الذي سيفوز، سيفوز بكل شيء، والذي سيخسر سيخسر كل شيء، الوقت كان قليلًا للاستعداد، هذا حقيقي، ولكن هناك مواعيد موضوعة لن نستطيع أن نغيرها".

قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.